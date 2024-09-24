Galatasaray - PAOK maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz... Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...

Hüseyin Topuz

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray ilk maçında evinde Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupaları tarihinde PAOK ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar Yunanistan takımlarını konuk ettiği üç maçı da 1-0 kazandı.

Galatasaray, bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi'nin grup/lig aşamasında çıktığı altı iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi.

Futbolseverler Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Peki, Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda?

Galatasaray - PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.