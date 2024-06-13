Galatasaray’dan tarihi transfer darbesi: Trabzonspor’un elinden yıldızını kaptı Galatasaray, yeni sezonda gol yollarında daha da güçlenmek için kolları sıvadı. Taraftarları heyecanlandıracak bir hamleyle, Trabzonspor'un yıldızına gözünü dikti.

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Galatasaray, Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanarak şampiyonluk sayısını 24’e çıkardı.

Yeni sezonda da şampiyonluğu alıp beşinci yıldıza kavuşma hayali kuran Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-Kırmızılı ekip şimdi de tarihe geçecek bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

Trabzonspor’da iz bırakmış yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı

Galatasaray, transfer piyasasında iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor! Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Sarı-Kırmızılı ekip, geçen sezon Trabzonspor forması altında büyük bir çıkış yakalayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

Küçük, açıklamasında “Okan Buruk'un beğendiği, 'şartlarını soralım' dediği ve yönetime rapor ettiği futbolculardan birisi Trabzonspor'da kiralık forma giyen Paul Onuachu...” ifadelerine yer verdi.

Okan Buruk'un özellikle beğendiği ve transfer için yönetimle görüşmelerde bulunduğu Onuachu, geçtiğimiz sezon 25 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.

Türk futbolseverlerin ve teknik direktörlerin takdirini kazanan Onuachu'nun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

Galatasaray'ın, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi bir teklif yapması bekleniyor.