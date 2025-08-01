Galatasaraylılar ekran başına! Galatasaray - Lazio maçı o kanalda şifresiz!

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 5. ve son hazırlık maçına İtalyan ekibi Lazio karşısında çıkacak.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazanmayı başardı.

Ümraniyespor, Admira Wacker, Cagliari, ve Strasbourg'u mağlup ederek yeni sezon öncesinde moral depolayan Galatasaray'ın sıradaki rakibi İtalyan devi Lazio olacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Lazio arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?

Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Galatasaray - Lazio maçı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.