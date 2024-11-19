Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor!

A Milli Takım’ın grubunda yer alan Galler ve İzlanda, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Son maçında Ay-yıldızlılarla golsüz berabere kalan Galler, bu kez İzlanda karşısında galibiyet arayacak. Liderlik koltuğunu ele geçirme hedefinde olan Galler için bu maç büyük önem taşıyor.

Öte yandan, son maçında Karadağ’ı mağlup ederek moral bulan İzlanda ise grup ikinciliği iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Peki, Galler - İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

GALLER - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler ve İzlanda, 19 Kasım Salı günü (bu akşam) kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE 11 PUAN

2- GALLER 9 PUAN

3- İZLANDA 7 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN