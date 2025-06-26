Gazi Koşusu'nda neden şapka takılır? İşte hikayesi

Türkiye’nin en prestijli at yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, sadece jokeyler ve safkanların mücadelesiyle değil; aynı zamanda göz alıcı şıklık yarışıyla da gündem oluyor.

Özellikle kadınların giydiği şık elbiseler ve büyük şapkalar, her yıl sosyal medyada geniş yer buluyor.

2025 yılında 29 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan koşu öncesi, "şapka" konusu merak edildi.

Peki; Gazi Koşusu'nda şapka takmak zorunlu mu? Şapka takma geleneği nereden geliyor? İşte hikayesi...

GAZİ KOŞUSU'NDA ŞAPKA TAKMAK

Gazi Koşusu sadece bir yarış değil, bir zarafet etkinliği haline dönüşmüştür.

Aslında Gazi Koşusu'nda şapka takmak zorunlu değil. Ancak, özellikle protokol tribünlerinde ve VIP alanlarda şapka takmak, bir gelenek ve saygınlık göstergesi haline gelmiş durumda.

Yarışa gelen birçok kadın misafir, özel olarak şapka tasarımı yaptırıyor ya da özenle seçiyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle her yıl düzenlenmeye başlanan Gazi Koşusu, bir yandan da onun devrimlerini kutlamak amacıyla şapkalara sahne oluyor.

ROYAL ASCOT ÖRNEĞİ

İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki Ascot Hipodromu’nda her yıl Haziran ayında düzenlenir.

Royal Ascot, sadece bir yarış değil, aynı zamanda moda ikonlarının sahneye çıktığı bir “defile” havasındadır.

Her yıl; En dikkat çekici şapkalar, en yaratıcı tasarımlar ve en zarif kombinler dünya basınında yer alır.

Royal Ascot’un en çok konuşulan tarafı şapka zorunluluğudur. Özellikle “Royal Enclosure” gibi alanlara girişte:

Kadınlar için:

-Omuzları örten kıyafet,

-Diz boyu elbise,

-Asgari 10 cm genişliğinde şapka veya baş aksesuarı zorunludur.

Erkekler için:

-Frak veya sabah takımı,

-Silindir şapka (top hat) şarttır.

Bu kurallar katı biçimde denetlenir ve uygunsuz kıyafetlerle gelenler içeri alınmaz.