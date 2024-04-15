Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte , geleceğe yön verecek olan o meslekler... Geleceği şekillendirecek olan meslekler belli oldu. Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalacak olan geleceğin meslekleri bakın nelermiş…

ensonhaber.com

Her geçen gün ilerleyen, gelişen ve değişen teknoloji karşısında birçok meslek kaybolma ile yüz yüze kalırken gelecek 10 yıl içerisinde kaybolmak yerine daha da güçlenecek meslekler açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler hakkında yapılan araştırma konusunda listede olan meslekleri açıkladı.

Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.

Yayımlanan söz konusu rapora göre geleceği yönlendiren o meslekler tercih edenlerin yüzünü güldürmeye devam edecek.

İşte, TÜİK’e göre geleceğin meslekleri...

Yazılım mühendisi

E-ticaret uzmanı

Yapay zeka uzmanı

Bilişim uzmanı

İnşaat mühendisi

Pazarlama uzmanı

Dil ve konuşma terapisti

CNC operatörü