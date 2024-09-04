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Giden emekli dönmek istemiyor! İşte, emeklilerin en rahat yaşam süreceği 5 şehir...

Giden emekli dönmek istemiyor! İşte, emeklilerin en rahat yaşam süreceği 5 şehir... Türkiye’de emeklilerin en rahat yaşayacağı iller belli oldu. O illere giden emekliler yüksek yaşam standartları sayesinde rahat bir yaşamı garantiliyor. İşte, o şehirler...