Giden emekli dönmek istemiyor! İşte, emeklilerin en rahat yaşam süreceği 5 şehir...

Editör: Seda Yeşilyurt
Emeklilik döneminde birçok kişi huzurlu ve mutlu bir yaşamın hayalini kurar. Büyükşehirlerde yaşam maliyetleri oldukça zorlayıcı olduğundan emekliler daha küçük illere gitmeyi tercihe eder.
Büyükşehirlere nazaran emeklilerin aradığı yüksek yaşam standartları meğer o şehirlerde bulunuyormuş.
Giden emekliler en rahat yaşam olanaklarına sahip olduğu o illerden dönmek istemiyorlar.
İŞTE EMEKLİLERİN EN RAHAT YAŞAYACAĞI İLLER...
1- Kocaeli
2- Sakarya
3- Düzce
4- Çanakkale
5- Konya