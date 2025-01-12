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Haber Merkezi

TRT 1’in en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, izleyicilerine her hafta hem güldüren hem de duygulandıran sahneler sunmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı bu etkileyici dizi, reytinglerdeki başarısını sürdürerek izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Anadolu’nun kalbinden çıkan samimi ve içten hikayeleriyle büyük bir ilgi gören Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla heyecanı katladı.

Diziye dair her yeni gelişme izleyicilerde büyük merak uyandırırken, yayınlanan fragmanla birlikte gelecek bölüm hakkında pek çok soru işareti oluştu.

SELMA ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ramazan bir kez daha baba olacağını öğreniyor. Bu güzel haberi gizli tutmak isterlerken, tüm kasaba öğreniyor.

Öte yandan artık tepki vermeyen Selma ve Taner'in bebeği izleyiciyi korkutacak. Selma'nın aniden fenalaşması akıllara aynı soruyu getirdi: Selma öldü mü?

İşte Gönül Dağı 162. bölüm fragmanı...