Göz bozan test: Resimdeki hayvanı ilk bakışta farkedebilen çıkmadı! Süre başladı... Görseldeki kertenkeleyi kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi hemen dikkatinizi test etmeye başlayın..

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Dikkat testleri kişilerin dikkat seviyesini ölçmeye yönelik hazırlanan testlerdir.

Son dönemde sıkça paylaşılan görsel zeka ve dikkat testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılara kivilerin arasında yer alan kertenkeleyi kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Aşağıdaki resimde kivilerin arasında bir kertenkele yer alıyor.

Peki, siz resime bakınca kertenkeleyi kısa süredece bulabilecek misiniz?

Hadi hemen teste başlayın.

İşte o görsel...

Görselde çok sayıda kivi bulunuyor ve bu kivilerin arasında bir tane kertenkele var.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Peki siz kivilerin arasındaki kertenkeleyi görebildiniz mi? Eğer saniyeler içerisinde kertenkeyeli farkettiyseniz şahin kadar keskin gözlere sahipsiniz demektir.

Kertenkeleyi hala farkedemeyenler için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

İşte resimdeki kertenkelenin yeri...