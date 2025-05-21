Grev kararı alındı! O hava yolu şirketi 110 seferini birden iptal etti

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Kuzey Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Finnair, Finlandiya Havacılık Sendikası’nın (IAU) grev kararıyla sarsıldı. Finlandiya’nın bayrak taşıyıcısı olan şirket, grev nedeniyle 110 seferini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu gelişme, yaklaşık 14 bin yolcunun seyahat planlarını altüst etti.

Kamu yayıncısı YLE’nin haberine göre, grev yalnızca uçuşları değil, aynı zamanda Helsinki Havalimanı’ndaki bagaj taşıma, yer hizmetleri ve ikram operasyonlarını da sekteye uğrattı. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yaşanan aksamalar nedeniyle havalimanında hareketlilik yerini belirsizliğe bıraktı.

Finnair, mağduriyet yaşayan yolculara destek olmak amacıyla alternatif uçuşlar ve yeniden rezervasyon imkanları sunduğunu duyurdu. Yolcularla bire bir iletişim kurarak yeni seyahat planları oluşturmak için yoğun bir mesai harcandığı belirtildi.

YENİ GREVLER KAPIDA OLABİLİR

IAU ile yürütülen görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamazken, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeni grevlerin kapıda olduğu ifade edildi. Bu da önümüzdeki günlerde daha fazla iptalin ve aksamanın yaşanabileceği anlamına geliyor.

Finnair yetkilileri, yaşanan krizle ilgili sürecin çözümü için çalıştıklarını belirterek, hem sendika ile masadaki görüşmeleri hem de yolculara yönelik destek operasyonlarını sürdürüyor. Helsinki merkezli şirket, Avrupa'nın kuzeyinde binlerce yolcunun günlük bağlantı noktası olma özelliği taşıyor.