Gusül abdesti alırken okunacak dua! İşte Türkçe-Arapça okunuşu...

Yağmur Uçar

Gusül abdesti, İslam'da vücudun tamamının su ile yıkanarak yapılan bir temizliktir.

Gusül, belirli durumlarda kişinin bedenen ve ruhen temizlenmesi için farz olur ve bu temizlik belirli şartlara bağlıdır.

Gusül abdesti, özellikle cinsel ilişki sonrası, hayız (adet dönemi) ve nifas (doğum sonrası kanama) dönemlerinden sonra, ayrıca müslüman bir kişiye ölüm durumu gibi bazı özel halleri temizlemek için gereklidir.

Gusül alırken okunması gereken dualar da vardır. "Abdest duası" olarak geçen bu dualar, Müminler tarafından araştırılmaktadır.

Peki; abdest alırken hangi dualar okunur? Gudül abdesti duası nasıl okunur? İşte abdest duaları...

ABDEST DUASI

Bazı kaynaklarda abdest alırken her organın yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilir (Nevevî, el-Ezkâr, 75-76). Fakat sahih rivâyetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.), abdest alırken özel bir dua yapmamıştır.

Dolayısıyla güzel anlamlar içeriyor olsa da abdest sırasında bu duaların okunması şart değildir. Bununla birlikte okumasında da bir sakınca yoktur.

Sahih rivâyetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestin bitiminde,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“(Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olup ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir.” (Tirmizî, Tahâret, 41 [55]).