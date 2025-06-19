Güvenlik alarmı verildi! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından dikkat çeken bir geri çağırma duyurusu yapıldı.

Amerika merkezli ünlü otomotiv devi Ford toplamda 27 bin 768 adet aracında yaşanan güvenlik problemi nedeniyle geri çağırma kapsamına dahil olan modellerin servis noktalarında ücretsiz onarılacağı paylaşıldı.

Söz konusu geri çağırma nedeninin ise, araçların sol arka kapısındaki çocuk kilidinin kapalı olmasına rağmen içeriden açılabildiği olarak belirtildi. Bu durumun, özellikle çocuklu aileler için ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceği vurgulanarak dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

YETKİLİ SERVİS İLE İLETİŞİME GEÇİN!

Ford yetkilileri, söz konusu araç sahiplerine en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Onarım işlemleri ücretsiz gerçekleştirileceği vurgulandı. Şirketten yapılan açıklamada, “Müşteri güvenliği bizim için en öncelikli konudur” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu geri çağırmanın üretim hatasından kaynaklandığı ve 2025 model dört kapılı Ford Bronco araçları kapsadığı belirtildi.