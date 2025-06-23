Güvenlik riski tespit edilen yüzbinlerce araç geri çağrılıyor! Bu modellerin frenleri…

Japonya merkezli otomobil devi Honda yüzbinlerce aracı için dikkat çeken bir geri çağırma başlattı.

Fren pedalında durmayı zorlaştırabilecek bir arıza nedeniyle hayati risk oluşturması nedeniyle 259 bin 33 SUV ve sedan aracının bayilere iade edilmesi istendi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamada 2021-2025 yılları arasında üretilen bazı modellerin iade edilmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

BU MODELLER GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Söz konusu geri çağırma kapsamına, belirli 2021–2025 Acura TLX, 2023–2025 Acura MDX ve 2023–2025 Honda Pilot modellerini etkiliyor.

Geri çağrılan araçların yalnızca yüzde 1'inin bu kusura sahip olduğu belirtilirken tedbir amaçlı bir adım atıyor.

Bayilere bu sorunun 13 Haziran'da bildirildiği ve ülke genelindeki postanelere 28 Temmuz'da araç sahiplerine bildirim mektuplarının ulaşması bekleniyor.

Etkilenen araçlara sahip müşterilerin, teknisyenlerin fren pedalını inceleyeceği ve gerekirse yedek parça takılması gerektiği belirtildi.