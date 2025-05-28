Hac ayı 2025: Zilhicce ayında çekilecek zikirler

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Zilhicce, İslam takvimine göre yılın son ayıdır. Bu ay Müslümanlar için çok önemlidir çünkü hac ibadeti bu ayda yapılır ve Kurban Bayramı da bu ayın içinde yer alır.

Zilhicce'nin özellikle ilk 10 günü çok kıymetlidir. Bu günlerde ibadet etmek, dua etmek, sadaka vermek, namaz kılmak gibi iyi işler yapmak çok sevap kazandırır.

Peygamber Efendimiz bu günlerde yapılan ibadetlerin Allah katında çok değerli olduğunu söylemiştir.

Zilhicce boyunca zikir çekmek, bütün Müslümanlara tavsiye olunmuştur.

"Zilhicce ayı zikirleri" için arama yapanlar, detaylar haberimizde...

ZİLHİCCE ZİKİRLERİ

1. Tehlil (Allah’ın birliğini ifade eder):

Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur.)

2. Tekbir (Allah’ın büyüklüğünü ifade eder):

Allahu Ekber (Allah en büyüktür.)

3. Tahmid (Allah’a hamdetmek):

Elhamdülillah (Hamd Allah’a mahsustur.)

4. Tesbih (Allah’ı her türlü eksiklikten uzak tutmak):

Sübhanallah (Allah eksikliklerden uzaktır.)

"Estagfirullah" – Tövbe ve istiğfar için.

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" – Her şey Allah’ın kudretiyledir demek.

"Sübhânallahi ve bihamdihi, sübhânallahil azîm" – Peygamberimiz sıkça okurdu, çok sevap kazandırır.