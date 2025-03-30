Hacamat takvimi 2025: Nisan ayında sünnetli günler

Yağmur Uçar

Günümüzde kupa terapisi olarak bilinen ancak uzun zamandır "hacamat" olarak uygulanan tedavi, vücuda şifa veriyor.

Toksinlerin ve kirli kanın dışarı atılmasını sağlayan bu yöntem, tıbbi olarak da tavsiye ediliyor.

Özellikle bahar aylarında hacamat yapmak vücudu onarmaya, enerji seviyelerini dengede tutmaya ve genel sağlığı korumaya yardımcı sayılıyor.

Hacamat yaptırmanın İslam dininde de yeri bulunuyor; Sünnet sayılan günlerde uygulanmasına özen gösteriliyor.

Bu kapsamda, hacamat yaptırmak isteyenler uygun olan günleri öğrenmek için takvime göz atıyor.

2025 hacamat takviminde ağustos ayının sünnetli günleri işaretlendi. Peki, Nisan 2025 hacamat günleri ne zaman, hangi gün? Nisan'da hangi günler hacamat yaptırılır? İşte 2025 güncel hacamat takvimi...

NİSAN 2025 HACAMAT GÜNLERİ

15 Nisan 2025 Salı ŞEVVAL - 17 Altın Gün

17 Nisan 2025 Perşembe ŞEVVAL - 19

19 Nisan 2025 Cumartesi ŞEVVAL - 21

21 Nisan 2025 Pazartesi ŞEVVAL - 23

24 Nisan 2025 Perşembe ŞEVVAL - 26