9 Haziran 2023 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, attığı ekonomik adımlar ile gündeme geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk kadın başkanı olan Erkan, dünyaca ünlü bir finans uzmanı olarak tanınıyor.
1979 yılında İstanbul'da doğan ancak kariyeri vesilesiyle ABD'ye uzanan yolculuğunda Hafize Gaye Erkan'ın başarıları saymakla bitmiyor.
Çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik görevleri yapan Hafize Gaye Erkan, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Erkan'ın bu günlere gelmesine etkili olan ailesi özellikle babası öne çıkıyor.
Peki, Hafize Gaye Erkan'ın babası kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...
Erol Erkan kimdir
Hafize Gaye Erkan Elazığlı makine mühendisi Erol Erkan ile matematik öğretmeni Gamze Erkan'ın kızıdır.
Baba Erol Erkan, kızını sayısal zekasını geliştirecek okullara yönlendirmiştir.