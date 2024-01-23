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Hafize Gaye Erkan'ın babası kimdir, ne iş yapıyor?

Hafize Gaye Erkan'ın babası kimdir, ne iş yapıyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a dair bilgiler merak edilirken, özel hayatı da mercek altına alınıyor. Hafize Gaye Erkan'ın babası kimdir ve ne işe yapıyor detaylar haberimizde...