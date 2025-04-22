Hakimlerin tokmak vurma sebebi bakın neymiş

Yağmur Uçar

Tokmak, mahkemelerde hakimin önündeki masaya vurarak dikkat çekmek, sessizlik sağlamak ya da kararları resmiyetle ilan etmek için kullandığı bir araçtır.

Ancak bu nesnenin Türkiye’deki mahkemelerde kullanımı ile ilgili durum biraz farklı.

Türkiye’deki mahkeme usulleri ve yargı kültürü, kararın ciddiyeti ve resmiyet açısından tokmak gibi sembollere gerek duymaz.

Hâkimler, duruşmayı yönetirken doğrudan sözlü uyarı yapar: “Sessizlik!”, “Sanık savunmasını yapsın.”, “Duruşmaya ara veriyorum.” gibi.

Tokmak, daha çok Anglo-Amerikan hukuk sistemine ait bir gelenektir.

İŞTE ANLAMI

Otoriteyi ve düzeni temsil eder. Kararın kesinleştiğini ve artık değiştirilemeyeceğini simgeler.

Hâkimin “söz sahibi” olduğunu gösterir.