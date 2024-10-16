Halıya vanilin dökmek bakın ne işe yarıyormuş...

Haber Merkezi

Evlerin tamamlayıcı parçalarından olan halılar çeşitli şekillerde temizlenebiliyor. Ancak her ne kadar köşe bucak temizleniyor olsa da temizlik kokusu kısa süre içinde dağılıyor.

Sizde bu durumdan rahatsız oluyor ve temizlikten sonra evinizin mis gibi kokmasını istiyorsanız uygulayacağınız bu yöntem sayesinde eviniz günlerce mis gibi kokmasını garantileyeceksiniz.

Çeşitli oda kokularına tonlarca para vermek yerine hemen her mutfakta bulunan şekerli vanilin kullanmak bakın nasıl evinizin günlerce güzel kokmasını sağlıyormuş.

HALIYA SERPİN GÜNLERCE MİS KOKUYU GARANTİLEYİN

Evinizi sık sık temizleyemiyor olsanız bile şekerli vanilin sayesinde eve hapsedeceğiniz mis koku evinizin her daim mis gibi kokmasını sağlayacak.

Bu yöntemde yapmanız gereken ilk şey evinizi süpürmeden önce bir poşet şekerli vanilini halınıza serpiştirin biraz bekleyin ve halınızı o şekilde süpürün.

Halınızın bu işlem sonrasında uzun bir süre boyunca vanilya kokusunun etkisinde kalarak evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak.