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Hamura çay kaşığının ucu kadar ekleyin, kurabiyeler kıyır kıyır olacak

Hamura çay kaşığının ucu kadar ekleyin, kurabiyeler kıyır kıyır olacak Lezzet dünyasının eşsiz tatlarından biri olan limonlu kurabiye, damaklarda muhteşem bir tat bırakırken, kıyır kıyır dokusuyla adeta lezzet şöleni yaşatıyor. Bu muhteşem lezzetin sırrı ortaya çıktı: çay kaşığının ucu kadar eklemeniz yeterli…