Hamura çay kaşığının ucu kadar ekleyin, kurabiyeler kıyır kıyır olacak

Çay saati denildiğinde sofraların vazgeçilmezi olan kurabiyeler, özellikle limonun eşsiz lezzetiyle birleştiğinde damakları şenlendiriyor.
Limonlu kurabiyeler, sadece doyurucu değil aynı zamanda besleyici bir atıştırmalık olarak tercih ediliyor.
Ev hanımları, komşularıyla bir araya geldikleri 5 çaylarına eşlik eden lezzetli kurabiyeleri afiyetle tüketiyor.
Özellikle, limonlu kurabiye tariflerinin kolaylığı ve şipşak hazırlanabilir oluşu, evde pratik bir şekilde lezzetli atıştırmalıklar yapma isteğini arttırıyor.
Limonlu kurabiyelerinizin asla dağılmamasını ve kıyır kıyır olmasını istiyorsanız, bu yöntemi deneyin!
Kurabiyenin püf noktası ortaya çıktı
Kurabiye tutkunlarının favorisi olan limonlu kurabiyenin kıvamının sırrı ortaya çıktı. Tam kıvamında olması için hamurun içine çay kaşığının ucu kadar tuz ekleyin, lezzetine doyamayacaksınız.
Limonlu kurabiye tarifi
· 100 g oda sıcaklığında tereyağı
· 1 adet yumurta
· 3/4 su bardağı pudra şekeri
· 1 adet limon
· 1 çay kaşığı kabartma tozu
· 2 su bardağı un
· 1 çimdik tuz
Yapılışı
Kevserin Mutfağı sitesinde yer alan tarife göre;
Derin bir karıştırma kabında, oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, yumurta, pudra şekeri, kabartma tozu, limon suyu, rendelenmiş limon kabukları ve çimdik tuzu iyice karıştırın.
Azar azar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.
Hazırladığınız hamuru geniş bir parça streç film üzerine alın. Yaklaşık 4-5 cm çapında bir silindir haline getirip streç filmle sıkıca sarın.
Hamurunuzu streç filmle sarılı olarak dondurucuya koyun ve 30-45 dakika kadar bekletin.
Dondurucudan çıkardığınız hamur silindirini ince dilimler halinde kesin.
Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine kurabiye dilimlerini dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kenarları hafifçe kızarmaya başlayana kadar pişirin. (Yaklaşık olarak 12-15 dakika arası pişirme süresi olabilir.)
Fırından çıkardıktan sonra kurabiyelerinizi fırın tepsisinde biraz dinlendirin, daha sonra servis yapabilirsiniz.