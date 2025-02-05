Hangi ülkelerde araba direksiyonu sağda? Direksiyon sağda olan ülkeler...

Hüseyin Topuz

Dünya genelinde ülkeler farklı trafik sistemleri kullanmaktadır. Çoğu ülkede direksiyon solda olup trafik sağdan akar, ancak bazı ülkelerde bunun tam tersi geçerlidir.

Direksiyonun sağda olduğu ve trafiğin soldan aktığı bu sistem, genellikle Britanya İmparatorluğu’nun etkisinde kalmış ülkelerde yaygındır.

Japonya gibi bazı ülkeler ise farklı tarihi nedenlerle bu sistemi benimsemiştir.

Peki, hangi ülkelerde direksiyon sağda ve trafik soldan akıyor? İşte merak edilenler...

Direksiyonun sağda olduğu (yani trafiğin soldan aktığı) ülkeler şunlardır:

Avrupa

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, İrlanda, Malta, Kıbrıs

Asya

Japonya, Tayland, Malezya, Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Singapur, Makao, Hong Kong

Afrika

Güney Afrika, Kenya, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabwe, Botsvana, Namibya, Lesotho, Swaziland, Malavi, Mauritius, Seyşeller

Okyanusya

Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Samoa, Tonga

Amerika Kıtası

Guyana, Surinam, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Barbados, Bahamalar, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada, Antigua ve Barbuda

Bu ülkelerde araç direksiyonu sağda bulunur ve trafik soldan akar. Çoğu, eski Britanya kolonisi olduğu için bu trafik sistemini benimsemiştir.