Hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor, tek tek elle toplanıyor; kilosu 70 lira Tarımın kalbi olarak bilinen Mersin'de, üreticiler bahçelerde hasat için kolları sıvadı. Üzüm bağlarının altında yetişen bu bitki, tek tek toplanıyor. Pazarda ise kilosu 70 lira.

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Türkiye'nin tarımın kalbinin attığı şehirlerinden biri olan Mersin, ilkbaharın tazeliğiyle yeni bir hasat sezonuna merhaba diyor.

Mersin'in bereketli toprakları, doğanın uyanışıyla birlikte üreticilere ve tüketicilere lezzetli sürprizler sunmaya başladı.

Erdemli ilçesindeki çiftçiler, modern sera teknolojileriyle birçok sera alanında üretim yaparak ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Seralarda yetiştirilen sebzeler ve meyveler, hem yerel hem de ulusal pazarda rağbet görüyor.

Üzüm bağlarının altına dikilen fasulyeler, farklı çeşitleriyle sofraları süslüyor. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu fasulyelerin faydaları saymakla bitmiyor.

Fasulyenin sağlığa faydaları

· Kilo vermeye yardım eder.

· Sindirimi geliştirir.

· Kanser riskini azaltır.

· Depresyonu azaltır.

· Kemik sağlığını iyileştirir.

· Göz sağlığını iyileştirir.

· Daha genç ve sağlıklı bir cilt oluşumunu destekler.