Havuç suyuna birkaç damla damlatın, tansiyonu ortadan kaldırın… Sağlık sorunları için uygulanabilecek bir dizi doğal yöntem vardır. Bu doğal yöntemler arasında göz tansiyonu sorununu ortadan kaldıracak öyle bir yöntem var ki bir bardağıyla ilaçları rafa kaldıracaksınız. İşte, o yöntem…

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Gözlerimiz, bizim için dikkat edilmesi gereken hassas organlarımız arasında ilk sırada gelir. Gözlerde birçok hastalık meydana gelebilir. Bu hastalıklar arasında ise öyle bir tanesi var ki dikkat edilmediğinden körlüğe yol açabilecek nitelikte.

Genellikle belirti vermeyen ve kişi farkında olmadan ilerleyebilen bu sorun düzenli doktor kontrolü yardımıyla anlaşılabilir.

Belirtisiz bir şekilde ilerleyen göz tansiyonu, göz içindeki basıncın normalden yüksek olması ile ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Tıp literatüründe "glokom" olarak da adlandırılan bu durum, genellikle gözdeki sıvıların normal şekilde dışarı çıkamaması sonucu oluşur.

Düzenli doktor kontrolü dışında fark edilmeyen göz tansiyonu genellikle göz damlaları, ilaçlar veya bazı durumlarda cerrahi müdahale ile giderilebilir. Fark edilmeyen ve müdahale edilmeyen göz tansiyonu, ilerleyici bir hastalık olabildiğinden görme kaybına da neden olabilir.

Havuç suyuna birkaç damla damlatın göz tansiyonunu unutun…

Her ne kadar ilaçlar yardımıyla önlenebilse de ilaç kullanmak istemeyen kişiler için göz tansiyonunu engelleyici doğal yöntemlerde vardır.

Bu denli hassas ve belirtisiz bir şekilde ilerleyebilen göz tansiyonunu önlemek ve göz sağlığı için uzmanlar tarafından önerilen havuç suyunu düzenli bir şekilde içerisine 7-10 damla çörek otu yağı damlatarak tüketmek göz tansiyonunda belirgin bir şekilde iyileşme gösterir.