Hem vizesiz, hem ucuz 3 ülke: Tatilciler akın ediyor Tatil yaparken vize derdiyle uğraşmak istemeyenler için harika bir haber var. İşte vizesiz ve tatilin en ekonomik olduğu üç ülke! Türklerin son dönemde yoğun ilgisini çekiyor.

ensonhaber.com

Tatil yaparken vize sıkıntısı yaşamak istemeyenler ve bütçesine uygun bir tatil arayanlar bu içerik tam size göre.

Bu üç ülke, hem vizesiz seyahat imkanı sunmalarıyla hem de uygun fiyatlı tatil olanaklarıyla Türk tatilcilerin gözdesi haline gelmiş durumda.

Tatil planları yaparken vize sorunlarından ve bütçe endişelerinden uzak bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

İşte hem vizesiz hem de uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz 3 ülke…

Karadağ:

Balkanlar'ın en popüler tatil noktalarından biri olan Karadağ, tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Adriyatik Denizi'nin kıyısında yer alan bu güzel ülke, tarihi şehirleri, harika plajları ve sıcak kanlı insanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Üstelik Türk mutfağına benzer lezzetler sunan yemekleriyle de tatilcilerin damaklarını şenlendiriyor.

Kuzey Makedonya:

Balkanlar'ın gizli mücevheri Kuzey Makedonya, tarih ve kültür meraklılarını cezbeden birçok esere ev sahipliği yapıyor.

Üsküp şehri, Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılarıyla büyülerken, Ohri Gölü'nün doğal güzellikleri ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Ayrıca, uygun fiyatlı alışveriş imkanları da tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Gürcistan:

Doğu Avrupa'nın incisi olarak bilinen Gürcistan, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çekiyor.

Başkent Tiflis'in tarihi sokakları, Svaneti bölgesinin nefes kesen manzaraları ve Karadeniz kıyısındaki Batum şehri, ziyaretçilere unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Gürcistan mutfağı ise damak tadına düşkün gezginler için oldukça cezbedici.