Her gün 1 shot için, akne ve sivilceyi içten bitirin... Düzenli içildiğinde cilt sorunlarını gözle görülür şekilde azaltan zencefil shot tarifi haberimizde...

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Kadın erkek fark etmeksizin cilt sorunları her an herkesi bulabilir. Genetik yatkınlık da etkili olmakla birlikte özellikle ergenlik döneminde akne sorunları meydana gelir.

Akne ve sivilceli ciltten kurtulmak isteyenlerin yeni favorisi tek içimlik içecekler oluyor.

Özellikle "ginger shot" olarak bilinen zencefil içeceği vücudu içten dışa onarıyor.

Düzenli kullanımda cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği ve görünümü iyileştirdiği biliniyor.

İşte en kolay ve doğal etkili zencefil shot tarifimiz...

Zencefil shot tarifi

İşte size basit bir zencefilli shot tarifi:

Malzemeler:

1 parça taze zencefil (yaklaşık 2.5 cm kadar)

1 limonun suyu

1 çay kaşığı bal veya agave şurubu

1 su bardağı su

Yapılışı:

Taze zencefili soyun ve rendeleyin veya ince dilimleyin.

Bir blender veya mutfak robotunda rendelenmiş veya dilimlenmiş zencefili, limon suyunu, balı veya agave şurubunu ve suyu ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın ve homojen bir karışım elde edene kadar blenderden veya mutfak robotundan geçirin.

Karışımı süzgeç yardımıyla süzerek pürüzsüz bir sıvı elde edin.

Hazırladığınız zencefilli shot'u küçük bir bardakta servis edin.