Her iPhone’a yok! Apple’ın yeni özelliği sadece bu modellere gelecek

Apple, geçtiğimiz haftalarda teknoloji dünyasının heyecanla beklediği iOS 26 işletim sistemini resmen duyurdu.

9 Haziran’da tanıtılan yeni sürüm, etkinlikten saatler sonra geliştiricilere beta olarak sunuldu ve kullanıcılar hızla güncellemeyi test etmeye başladı.

Güncellemeyi deneyimleyen kullanıcılar, Apple’ın tanıtımda paylaşmadığı birçok gizli özellik keşfetti. Bunlardan biri ise pil ömrünü artırmaya yönelik yeni bir işlev oldu.

Peki, bu özellik ne işe yarıyor ve hangi modeller kullanabiliyor?

HER IPHONE KULLANAMAYACAK

Apple, Eylül ayında tüm kullanıcılarla buluşması beklenen iOS 26 güncellemesiyle iPhone deneyimini bir adım öteye taşıyor.

Yenilikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise “Uyarlanabilir Güç Modu” adı verilen yapay zeka destekli pil tasarrufu özelliği.

Ancak bu özellik, her iPhone modeline gelmeyecek. Beta sürümde ortaya çıkan detaylara göre yeni güç yönetim sistemi yalnızca iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek.

UYARLANABİLİR GÜÇ MODU NEDİR?

Yeni mod, iPhone’un kullanım alışkanlıklarını analiz ederek gereksiz güç tüketimini azaltıyor.

Örneğin; yoğun kullanım dışındaki zamanlarda işlemci performansını otomatik olarak kısıyor, ekran parlaklığını optimize ediyor ve arka plandaki uygulamaları daha verimli yönetiyor.

Tüm bu işlemler, cihaz üzerindeki yapay zeka algoritmaları sayesinde gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyor.