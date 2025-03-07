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Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...

Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek... Her yıl göç zamanında ülkemize gelen Leylek Jonas'ın ölmesinin üzerine oğlu olan Haljer, dikkatleri üzerine çekti. Jonas'ın oğlu olan leylek, Türkiye'yi ziyaret için yola çıktı.