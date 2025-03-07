Herkes öldü sanıyordu; Yaşıyor! Türkiye'den geçecek...

Yağmur Uçar
Her sene göç döneminde ülkemizden geçen Leylek Jonas'ın oğlu olan Haljer da babası gibi ülkemizi bu dönemlerde ziyaret ediyordu.
Türkiye'ye geldiğinde herkesi sevindiren leylekten 6 aydır haber alınamadığı öğrenildi.
Hava Forum'un X hesabında yer alan paylaşıma göre Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'den haber geldi.
YOLA ÇIKTI
6 aydır haber alamadığımız rahmetli Leylek Jonas'ın oğlu Leylek Haljer'in Sudan'da olduğu bilgisi geldi. Haljer'in yolculuğu başladı.
7-9 Nisan civarı Türkiye'ye gelmesi tahmin ediliyor.