Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, ünlü spor giyim markası New Balance’ın bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanıldığını tespit etti. Ürün tanıtımında tüketicilerle paylaşılmaması gerekçesiyle Reklam Kurulu devreye girdi ve markaya 1 milyon 730 bin TL ceza kesildi.

Yapılan açıklamada, tüketicilerin dini hassasiyetlerini ilgilendiren içeriklerin açıkça belirtilmesinin yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekildi. Ancak New Balance’ın, satışı yapılan ürünlerde bu bilgilendirmeyi yapmadığı belirlendi.

Üstelik şirketin daha önce benzer bir konuda uyarı aldığı, ancak mevzuata uygun adımlar atmadığı da vurgulandı. Bu nedenle yalnızca ceza kesilmedi; yanıltıcı reklamların durdurulması için de resmi tebliğ gönderildi.

4 MODELDE TESPİT EDİLDİ!

Yapılan incelemeler kapsamında, New Balance'ın "com.tr" uzantılı internet sitesi üzerinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabılarında domuz derisi kullanıldığı tespit edildi.

Ancak sitede yer alan bu ürünlerin açıklamalarında ise yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı belirtildi.