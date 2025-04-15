Hesabını gören bayram edecek! O marka aracı olana para iadesi yapılıyor

Haber Merkezi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Ramazan Bayramı tatili boyunca sunulan ücretsiz şarj kampanyasından teknik aksaklıklar nedeniyle yararlanmayan kullanıcılar için önemli bir adım atıldı.

Şirket, yaptığı açıklamayla mağduriyet yaşayan kullanıcıların yaptığı şarj ödemelerinin iade edildiğini duyurdu.

Mağduriyet yaşayan kullanıcılara ücret iadesi yapılacağının duyurusunu yapan şirket, söz konusu ücretlerin Trumore uygulamasında yer alan e-Cüzdanlara nakit olarak yapılacağını belirtti.

ÜCRETLER İADE EDİLİYOR!

Ramazan Bayramı tatiline özel olarak başlatılan kampanyayı teknik arızalar nedeniyle kullanamayan kullanıcıları için, Togg tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajı gönderildi.

Gönderilen mesajda, bayram dönemindeki ücretsiz şarj kampanyası sırasında yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Değerli kullanıcımız Bayram boyunca devam eden ücretsiz şarj kampanyamızda yaşadığınız teknik aksaklık nedeniyle üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Sorunun çözümü olarak ise, kampanyanın geçerli olduğu 29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Trugo istasyonlarından ücretli şarj yapmak durumunda kalan kullanıcıların yaptığı ödemelerin, Trumore uygulamasındaki e-Cüzdanlarına nakit iade olarak yansıtıldığı bildirildi.

İade edilen söz konusu tutarın kullanıcılar tarafından Trumore ekosistemi içinde değerlendirilebileceğini belirtti. Kullanıcılar, e-Cüzdanlarındaki bakiyeyi hem Trumore Mağaza üzerinden yapacakları alışverişlerde hem de ilerleyen dönemdeki Trugo şarj işlemlerinde kullanabilecekler.