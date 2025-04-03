Hıdırellez ne zaman kutlanır? 2025 Hıdırellez tarihi...

Hüseyin Topuz

Hıdırellez, Orta Asya, Anadolu, Kırım, Azerbaycan, Orta Doğu ve Balkanlar'da kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır.

Bu özel günün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır ve doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeler.

2025 yılındaki Hıdırellez tarihi vatandaşlar tarafından son günlerde merak edilmeye başladı.

Arama motorlarında hıdırellezin ne olduğu ve hangi tarihte kutlanacağı sıklıkla araştırılıyor.

Peki, hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte 2025 hıdırellez tarihi...

Hıdırellez ne zaman?

2025 yılında Hıdrellez 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.