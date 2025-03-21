Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır? 2025 Hıdırellez tarihi...

Hüseyin Topuz

Her yıl büyük bir coşkuyla beklenen ve kutlanan Hıdırellez için geri sayım başladı. Vatandaşlar hıdırellez hakkında araştırmalarına hız verdi.

Hıdırellez, Türk kültüründe ve birçok Orta Asya, Balkan ve Orta Doğu toplumlarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır

2025 yılındaki Hıdırellez tarihi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Arama motorlarında hıdırellezin ne olduğu ve hangi tarihte kutlanacağı sıklıkla araştırılıyor.

Peki, hıdrellez nedir ve ne zaman kutlanacak? İşte merak edilenler...

Hıdırellez ne zaman?

2025 yılında Hıdrellez 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, Orta Asya, Anadolu, Kırım, Azerbaycan, Orta Doğu ve Balkanlar'da kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır.

Bu özel günün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır ve doğanın uyanışını, bolluk ve bereketi simgeler.