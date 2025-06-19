Honda araç sahipleri dikkat! 259 bin araç geri çağrılıyor: İşte sebebi

Honda Motor, Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir güvenlik riski oluşturabilecek bir arıza nedeniyle 259 bin 33 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, geri çağırmaya neden olan sorun fren pedalı montajındaki ciddi bir üretim hatası.

Söz konusu arızanın fren pedalının konumundan çıkmasına ve dolayısıyla frenleme işlevinin kaybedilmesine neden olabileceği belirtildi.

Bu durumun hem sürücüler hem de yolcular için kaza veya yaralanma riskini ciddi şekilde artırdığı ifade ediliyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Geri çağırma listesinde yer alan modeller şunlar:

2021-2025 Acura TLX

2023-2025 Acura MDX

2023-2025 Honda Pilot

Bu modellerin sahipleri, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını Honda’nın resmi internet sitesi ya da NHTSA’nın geri çağırma veri tabanı üzerinden kontrol edebilir.

Araç sahiplerinin en kısa sürede en yakın yetkili servise başvurmaları gerektiği belirtildi.