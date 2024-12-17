İddialar yanıtlandı: Bakanlıktan poşet fiyatları hakkında açıklama geldi

Haber Merkezi

2019 yılından bu yana market alışverişlerinde 25 kuruş ücret karşılığında tüketiciyle buluşan plastik poşetlerin ücretlerinde değişikliğe gidilmesi gündem de oldukça büyük bir yankı uyandırmıştı.

Son günlerde poşet fiyatlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler ve belirtilen fiyatlar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sessizliğini bozdu.

Poşet fiyatlarının 1,5 TL’ye çıkacağı yönündeki iddialar hakkında Bakanlık resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

Bakanlıktan yapılan açıklamada bir köşe yazısında yer alan ve yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili belirtilen tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, “Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerine yer verildi.