İkinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri.. 2024 yılında ikinci cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı...

ensonhaber.com

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen cemre düşmesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Bilindiği üzere ilk cemre 20 Şubat 2024 tarihinde havaya düştü. gelişme sonrası vatandaşlar ikinci cemrenin ne zaman ve nereye düşeceğini öğrenmek için araştırmaya başladı.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşmektedir. Cemre havaya, suya ve toprağa düşer.

Vatandaşlar arama motorlarında "İkinci cemre ne zaman düşecek?", "İkinci cemre nereye düşecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih..

İkinci cemre ne zaman düşecek?

Her sene birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre bu sene ilk olarak 20 şubatta havaya düşmüştü.

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşerken üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.