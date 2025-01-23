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İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı

İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı Bolu’daki acı otel yangınının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Birçok dizi yeni bölümünü yayından kaldırırken, Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? İşte detaylar…