İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi İnci Taneleri, Bolu’daki acı otel yangınının ardından merak konusu oldu.
Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ardından Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi.
Bu yas kararı sonrası, bazı dizilerin yeni bölümlerine 1 hafta ara verildi.
İnci Taneleri izleyici kitlesi, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.
Peki, bu akşam İnci Taneleri yeni bölüm var mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı!
BU AKŞAM İNCİ TANELERİ YAYINLANACAK MI?
Kanal D’nin yayın akışına göre; İnci Taneleri dizisi bu akşam ekranlara gelecek.
İşte Kanal D 23 Ocak yayın akışı:
07:00 Küçük Ağa Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta? Yeni Bölüm
11:15 Yaprak Dökümü Tekrar
13:00 Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm
16:00 Arka Sokaklar Tekrar
18:30 Kanal D Ana Haber Canlı
20:00 İnci Taneleri Yeni Bölüm
00:15 Annem Ankara Tekrar
02:30 Siyah Beyaz Aşk Tekrar
04:30 Kuzey Güney Tekrar