İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı
Haber Merkezi

Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi İnci Taneleri, Bolu’daki acı otel yangınının ardından merak konusu oldu.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ardından Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi.

Bu yas kararı sonrası, bazı dizilerin yeni bölümlerine 1 hafta ara verildi.

İnci Taneleri izleyici kitlesi, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Peki, bu akşam İnci Taneleri yeni bölüm var mı? İşte 23 Ocak Kanal D yayın akışı!

BU AKŞAM İNCİ TANELERİ YAYINLANACAK MI?

Kanal D’nin yayın akışına göre; İnci Taneleri dizisi bu akşam ekranlara gelecek.

İşte Kanal D 23 Ocak yayın akışı:

07:00 Küçük Ağa Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta? Yeni Bölüm

11:15 Yaprak Dökümü Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm

16:00 Arka Sokaklar Tekrar

18:30 Kanal D Ana Haber Canlı

20:00 İnci Taneleri Yeni Bölüm

00:15 Annem Ankara Tekrar

02:30 Siyah Beyaz Aşk Tekrar

04:30 Kuzey Güney Tekrar

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Kübra Kireççi
Editor