İnci Taneleri hakkında flaş karar! O sahneler yayınlanmayacak

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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrollerinde yer aldığı dizi her sahnesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken Ramazan ayı dolayısıyla alınan karar dikkat çekti.

Özellikle pavyon sahneleri ilgi gören dizi hakkında yaşanan gelişme izleyicileri şaşırttı. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla bütünleşen İnci Taneleri'ne Ramazan sınırlaması getirildi.

PAVYON SAHNELERİ YAYINLAMAYACAK!

Pavyon sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminde yer alan diziye Ramazan kısıtlaması getirildi.

Getirilen kısıtlamayla birlikte, pavyon sahnelerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacağı öğrenildi.