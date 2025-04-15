İnşirah suresi nelere iyi gelir? İnşirah suresi okunuşu ve Türkçe anlamı...

Hüseyin Topuz

Kalbi ferahlatan sure olarak adlandırılan İnşirah suresi, Kur'an'ın 94. suresidir ve 8 ayetten oluşmaktadır.

En kısa sureler arasında yer alan İnşirah suresini ezberlemek oldukça basittir.

İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır. İnşirah suresinin insanın içindeki sıkıntılarının giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağladığına inanılır.

İşte, İnşirah suresinin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı..

İnşirah suresi Arapça okunuşu

1 - Elem neşrah leke sadrek

2 - Ve vada'na 'anke vizreke

3 - Elleziy enkada zahreke

4 - Ve refa'na leke zikreke

5 - Feinne me'al'usri yüsren

6 - İnne me'al'usri yüsren

7 - Feiza ferağte fensab

8 - Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Türkçe anlamı

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana eziyet veren yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!