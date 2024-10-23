Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim son dakika Instagram'a erişim engeli...

Yağmur Dinç

Instagram kullanıcıları, 23 Ekim Çarşamba saat 18 sularında erişim sorunu yaşıyor.

Hesabına ve yayın akışına erişemeyenler, "Instagram neden açılmıyor", "Instagram çöktü mü" merak ediyor.

Son dakika bilgisine göre, sosyal medya hesaplarının çöküp çökmediği belli oldu.

İşte 23 Ekim sosyal medya platformlarında son durum...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 23 EKİM 2024

Ankara TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısına yayın yasağı getirilmişti.

Instagram’da da pek çok görüntünün paylaşılması nedeniyle kısıtlama uygulandığı tahmin ediliyor.

Ancak, platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.