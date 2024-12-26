İnternet alışverişinde en çok satılan ürünler belli oldu: 2024’te o ürünler adeta yok satmış

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E-ticaret devleri arasında yer alan Hepsiburada, 2024 yılı boyunca ziyaretçilerinin alışveriş tercihlerinin yer aldığı verileri paylaştı.

Milyonlarca siparişin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan ürünler 2024 yılının en çok satan ürünleri listesine adını yazdırdı.

Türkiye genelindeki alışveriş alışkanlıklarını ve dikkat çeken kategorileri ortaya koyan sonuçlar şaşırtmayı başardı.

Oldukça geniş bir ürün yelpazesinde şekillenen tercihler, teknoloji, moda, küçük ev aletleri ve kişisel bakım gibi pek çok alanda değişen tercih edilen ürünleri ortaya çıkardı.

TERCİHLER ŞAŞIRTTI!

2024 yılı alışveriş verilerine bakıldığında ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, en çok tercih edilen kategorilerden biri oldu.

Robot süpürgeler temizlikte pratik çözümler sunarken, kahve makineleri ve fritözler mutfakların vazgeçilmezi haline geldi. Ayrıca buharlı ütüler ve hava temizleyiciler, ev konforunu artıran popüler ürünler arasında yer aldı.

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan teknoloji kategorisi de 2024’te kullanıcıların ilgisini çekmeye devam etti. Bu kategoride ise, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve dizüstü bilgisayarlar en çok satın alınan ürünler arasında öne çıktı. Akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar ise teknoloji tutkunlarının favorisi olarak zirveye yerleşti.

2024 yılı boyunca Hepsiburada’da en çok aranan ürünler arasına ise, iPhone 13, Stanley termos, iPhone 15, LEGO ve Apple Watch yer aldı. Bu ürünler, kullanıcıların hem teknoloji hem de günlük yaşam ihtiyaçlarına yönelik tercihlerini yansıttı.