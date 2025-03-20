İnternet düzeldi mi, ne zaman düzelecek? 20 Mart 2025 erişim sorunu...

Yağmur Uçar

Dünyanın en popüler sosyal platformları olan WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter (X), Tiktok'ta dün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saat 07:00'den beri sorun yaşanıyor.

Kulllanıcılar sosyal medyada yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini sorguluyor.

İnterneti bant daralması nedeniyle kullanamayanlar, VPN'e yöneliyor.

Peki; internet ne zaman düzelecek? Sosyal medya ne zaman açılacak? İşte 20 Mart 2025 son durum...

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK

Sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi.

İnternetin yavaşlamasının nedeni olarak bant daraltma işlemi olabileceği tahmin ediliyor.

Erişim sorunlarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve BTK tarafından sosyal medya platformlarına yönelik bir kapatma veya erişim engeli kararı bulunmuyor.