İnternetin Gittiği Anlarda Hayat Kurtaran 4 Mesajlaşma Uygulaması

Haber Merkezi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen ve İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki Silivri depremi, sadece binaları değil, dijital iletişim altyapısını da sarstı.

Deprem anında mobil hatlar ve internet bağlantılarında yaşanan kısa süreli kesintiler, vatandaşların iletişimde zorlanmasına neden oldu.

İşte tam da bu noktada, çevrimdışı çalışabilen mesajlaşma uygulamaları yeniden gündeme geldi.

İnternet ya da GSM hattı olmadan da çalışabilen bu uygulamalar, Bluetooth ve mesh ağ teknolojileri sayesinde kullanıcılar arasında doğrudan bağlantı kurabiliyor.

İşte kesintilerde kullanılabilecek 4 mesajlaşma uygulaması:

KRİZ ANLARINDA KULLANILABİLECEK MESAJLAŞMA UYGULAMALARI

FireChat: FireChat, Bluetooth ve Wi-Fi sinyalleriyle çalışan bir mesh network sistemi sunarak, yakın çevredeki kullanıcıları birbirine bağlayabiliyor. 2014 Hong Kong protestolarında büyük ilgi gören bu uygulama, internet erişiminin olmadığı zamanlarda bile güçlü bir iletişim ağı kurulmasını sağlıyor.

Bridgefy: Benzer şekilde, Bridgefy uygulaması da yaklaşık 100 metre mesafedeki kullanıcılar arasında Bluetooth üzerinden şifreli mesajlaşma imkanı sunuyor. Kullanıcılar arasındaki mesajlar, aradaki diğer cihazlar üzerinden daha uzak noktalara da iletilebiliyor. Bu özellik, özellikle Ukrayna gibi kriz bölgelerinde sıklıkla tercih edilmesine neden oldu.

Zello Walkie Talkie: Öte yandan, Zello Walkie Talkie, düşük bant genişliğiyle telsiz tarzı sesli iletişim imkanı sunuyor. Uygulama internet gerektirse de, arama kurtarma ekipleri ve acil müdahale grupları arasında hızlı haberleşme için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Signal Offline Messenger: Kimi kullanıcılar, Signal Offline Messenger gibi uygulamalarla da 100 metreye kadar çevrimdışı mesajlaşma yapabildiklerini belirtse de, bu konuda kesin kullanıcı geri bildirimleri sınırlı. Bu nedenle uygulamaların indirildikten sonra test edilmesi öneriliyor.