IQ'yu uçuran illüzyon: Parktaki köpeği kimse göremiyor Resimdeki köpek, oturduğu yerde mükemmel bir optik yanılsama sahnesi oluşturmuş durumda. Sadece keskin gözlü kullanıcılar köpeği belirtilen süre içinde bulabiliyor.

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Araştırmalar, optik illüzyonların konsantrasyon ve gözlem becerilerini geliştirmede faydalı olduğunu göstermektedir.

Gözlem becerilerinizi test etmek ister misiniz? O halde şimdi bu optik illüzyon testini verilen sürede çözmeyi deneyin.

Bu optik yanılsama resminde, yeşilliklerle dolu bir parkta bulunan bank, ağaçlar ve bir köpek var. Resimde yer alan köpek ise göz önünde saklanıyor.

Köpeği 9 saniye veya daha kısa sürede tespit edebilenler, dahi kategorisine giriyor.

Şimdi bu optik illüzyon testinde kendinizi deneyerek gözlem becerilerinizi ölçün. Parkta saklanan köpeği 9 saniyede bulabilir misin?

Köpek görselin herhangi bir yerinde saklanıyor olabilir.

Şimdi resme yoğunlaşarak dikkatinizi toplayın ve onu bulmaya çalışın.

Bulamadınız mı? İşte cevap!

Pug ırkı köpek, bankın sağ tarafındaki demir kolun halkasının arkasında duruyor.