İş arayan gençlere Aile Bakanlığı'ndan müjde: 10.878 TL ödeme yapılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençler için sevindirici bir haber duyurdu.

Bakanlık, gençlerin iş bulma süreçlerinde onlara destek olmak amacıyla 10.878 TL'lik bir ödeme yapacak.

Bu destek, gençlerin iş arama ve işe başlama süreçlerinde ihtiyaç duydukları maddi yardımı sağlamayı hedefliyor.

Destek ödemesi "İşe Yönlendirme/İşe Başlama Yardımları" olarak adlandırılırken, gençlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı.

Peki, kimler bu yardımdan faydalanabilir? İşte başvuru koşulları ve detaylar...

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, kimlik belgesi ile birlikte, Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, işe yönlendirme ve işe başlama yardımlarından faydalanabilmek için gerekli şartlar da belirtildi.

Sosyal yardım alıcılarının, çalışabilir durumda olmaları ve İŞKUR’a kaydolmaları gerekiyor. Ayrıca, iş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen kişilerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi giderleri de bu destek kapsamında karşılanacak.

İŞ ARAYAN GENÇLERE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?

Başvuru yapan gençlerin hesaplarına yatacak ücretler şu şekilde:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2.210 TL)

Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (8.668 TL)