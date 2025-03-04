İs lekesinden eser bırakmıyor! İki malzemeyi karıştırmak yetiyor, duvarları yeni boyanmış gibi yapıyor

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Kış aylarında soba kullanımı evleri sıcacık yaparken, geride bıraktığı inatçı is lekeleri ise temizlik sırasında en büyük sorunlardan biri haline geliyor.

Duvarlara, perdelere ve mobilyalara sinen bu lekeler, zamanla evin havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak evde bulunan birkaç doğal malzeme ile bu lekelerden pratik bir şekilde kurtulmak mümkün oluyormuş.

Eğer siz de duvarlarınızın yeniden boyanmış gibi tertemiz görünmesini istiyorsanız, bu yöntemler sizi boya masrafından kurtararak is lekelerini adeta silgi gibi silecek.

İKİ MALZEMEYİ KARIŞTIRMAK YETİYOR

Sizde duvarlardaki is lekelerinden şikayetçiyseniz evinizde bulunan o malzemeler bakın nasıl imdadınıza yetişiyor görün. İşte, boya masrafından kurtaracak doğal yöntemler:

1. Karbonat ve Sirke Mucizesi

Karbonat ve sirke, mutfaktan banyoya kadar her alanda güçlü bir temizlik sunuyor. İs lekelerinden kurtulmak için:

1 su bardağı sirkeyi 2 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın.

Karışımı temiz bir beze dökerek lekeli bölgelere uygulayın.

Birkaç dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

2. Limon Suyu ile Parlak Yüzeyler

Limonun asidik özelliği, is lekelerini çıkarmada oldukça etkilidir. Bunun için:

1 limonun suyunu 1 litre sıcak suya ekleyin.

Bir bez veya sünger yardımıyla lekeli yüzeyleri silin.

Limonun hoş kokusu sayesinde kötü kokulardan da kurtulabilirsiniz.

3. Arap Sabunu ile Derinlemesine Temizlik

Arap sabunu, duvarlardan soba borularına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. İs lekeleri için şu yöntemi deneyin:

Ilık suyun içine birkaç yemek kaşığı Arap sabunu ekleyin.

Bir sünger yardımıyla duvarları nazikçe silin.

Nemli bir bezle durulayıp kurumasını bekleyin.