İşçi ve işverenler dikkat: Vergi ve harç hesaplarında yeni dönem! Aylık 170 liraya çıktı… İşçi ve işverenleri ilgilendiren vergi ve harç hesaplarında değişiklik yaşandı. Yapılan bu yeni hesaplamalar ile 170 liraya çıktı…

ensonhaber.com

2024 ile birlikte yapılan birçok düzenlemeye vergi ve harç hesapları da dahil oldu. Vergi muafiyetlerinde de sınırlar yeniden düzenlendi. Bununla birlikte, çalışanların vergi dilimi elde ettikleri kazanç 110 bin lirayı aştığında yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

Yeni hesaplamalara göre çalışanların yıllık gelirleri 110 bin lirayı geçtiğinde vergi dilimi de değişecek. Günlük yemek bedeli için ise vergi istisnası 170 liraya çıkarken, yüzbinlerce küçük esnaf için vergi muafiyeti sağlayan basit usul vergilendirmede de uygulanan şartlarda değişiklikler yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Vergi kanunlarında yer alan vergi ve harçlar, yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.

Belirlemelere göre, evinden kira geliri elde edenler için getirilen ve 2023 yılında 21 bin TL olarak uygulanan istisna tutarı 2024 yılında 12 bin TL artırılarak 33 bin TL’ye çıkarıldı.

Kira 33 bin TL'nin altındaysa…

Bu değişikliğe göre evini kiraya veren ev sahipleri, bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse, gelir vergisinden muaf tutulacak. 33 bin liranın üzerinde yıllık kira geliri elde edenler ise bu muafiyetten 33 bin lira için yararlanacak, üzeri için vergilendirme yapılacak.

Yeni alınan mevzuata göre kira istisnasından ticari, tarım ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamazken, basit usulde vergiye tabi küçük esnaf, muafiyetten yararlanabilecek.

Basit usulde vergiye tabi olan esnaf için ise, kiraladıkları işyerlerinin yıllık kirasının, büyükşehirlerde 55 bin TL’yi, diğer yerlerde 34 bin TL’yi geçmemesi asli şart olarak kabul edilecek. İşyeri kendine aitse emsal kiraya bakılacak.

1 milyon 100 bin TL...

Belirtilen tutarın üzerindeki esnaf, beyannameye tabi olacak. Ayrıca 2024 yılı için basit usulden faydalanabilmek için satın aldığı malı olduğu gibi veya işleyerek satanların yıllık alım tutarının 690 bin lirayı, yıllık satışının 1 milyon 100 bin lirayı aşmaması istenecek.

Bunların dışında kalan, hizmet sektörü gibi alanlarda çalışan küçük esnafın yıllık kazancının ise 340 bin lirayı aşmaması gerekecek.

Yemek bedeli…

İşverenler tarafından, işyeri dışındaki lokantalarda çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan vergi muafiyeti, günlük 110 TL’den 170 liraya çıktı. Yemek bedelinin nakit olarak verilmesi de vergi istisnası kapsamında değerlendirilecek.

İşverenin yeni düzenlemeyle hayata geçecek olan muafiyetten yararlanması için yemek harcamalarının fiilen çalışılan günlere ilişkin olması istenecek. Yemek kartları, çekleri ve kuponlarına yüklenen bedeller de bedelin nakit olarak kullanılmaması kaydıyla istisna kapsamında olacak.

Engelli çalışana vergi indirimi

Engelli çalışan ve esnafa uygulanan vergi indirimi ise yeni yılda birinci derece engelliler için 6 bin 900 TL, ikinci derece engelliler için 4 bin TL, üçüncü derece engelliler için 1700 TL olarak tespit edildi.