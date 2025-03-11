İstanbul merkezli tekstil devi iflasla burun buruna geldi! Ünlü markalara üretim yapıyordu

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan İstanbul merkezli tekstil devi Settriko Tekstil iflas ile burun buruna geldi.

Özellikle triko ürünleriyle öne çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinmiş olan firma, son dönemde yaşadığı mali zorluklar sebebiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

Konkordato başvurusunun sonuçlanmasının ardından sektörde adeta deprem etkisi yaratan tekstil devinin iflasın eşiğinden kurtulup kurtulamayacağı merak ediliyor.

1 AY SÜRE TANINDI

Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim gerçekleştiren şirketin toparlanabilmesi için 2024 yılının Aralık ayında verilen 3 aylık sürenin sonunda mahkeme, ek bir ay daha süre tanıdı.

Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine karar verildi.

Settriko Tekstil'in, verilen 1 aylık mühlet süresi içerisinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması halinde iflasını açıklamak durumunda kalabileceği belirtildi.