İstanbul okul saatleri: 9 Eylül 2024 Pazartesi okullar saat kaçta açılacak? Ders başı ve bitiş saati! 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için sayılı günler kaldı. Alınan yeni karar kapsamında öğrencilerin 9 Eylül Pazartesi günkü ders saatleri değişti. Peki, okullar saat kaçta başlayacak? Ders saat kaçta bitecek? İşte bilgiler...

Editör: Yağmur Dinç

Yaz tatili bitiyor, okullar açılıyor...

2024-2025 eğitim öğretim yılı öğrenci, öğretmen ve veliler için başlıyor.

Bu sene 9 Eylül Pazartesi günü açılacak olan tüm sınıf kademeleri için yeni bir karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ders başlangıç ve bitiş saatini düzenledi.

Bu kapsamda, "okullar saat kaçta açılacak", "ders başı saat kaçta, kaçta bitecek" sorularına yanıt araştırılıyor.

Peki, okullar saat kaçta? İşte başlangıç ve bitiş saati...

9 EYLÜL OKUL SAATİ 2024

İstanbul Valiliği, okulların açılması sebebiyle pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Buna göre, öğrenciler saat 10'da ders başı yapacak ve öğlen 3'te okuldan çıkacak.

Diğer illerde ise eğitim kaldığı saatten devam edecek.