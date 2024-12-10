İstanbul'a 7 Tepeli şehir denmesinin sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü, eşsiz bir şehirdir. Şehrin birçok özelliği arasında en dikkat çekici olanlardan biri, "Yedi Tepeli Şehir" olarak anılmasıdır.

Bu unvan, İstanbul'un yedi tepe üzerine kurulu olmasından kaynaklanır. Her biri tarih boyunca önemli olaylara tanıklık eden ve çeşitli anıtlarla süslenen bu tepeler, şehre hem coğrafi hem de kültürel bir derinlik kazandırır.

İstanbul'un yedi tepesi, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze uzanan bir mirası taşır ve şehrin panoramasına farklı bir güzellik katar.

İstanbul'a "7 Tepeli Şehir" denmesinin nedeni, şehrin tarihi yarımadasının üzerinde yedi ana tepenin bulunmasıdır.

Bu tepeler Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli yapılarla donatılmıştır ve şehrin siluetine katkıda bulunmuştur.

İşte bu tepeler ve üzerlerindeki önemli yapılar...

Sarayburnu Tepesi

Topkapı Sarayı ve Ayasofya bu tepede yer alır.

Çemberlitaş Tepesi

Nuruosmaniye Camii ve Çemberlitaş Anıtı burada bulunur.

Beyazıt Tepesi

Beyazıt Camii ve İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsü bu tepede yer alır.

Fatih Tepesi

Fatih Camii bu tepede inşa edilmiştir.

Yavuz Selim Tepesi

Yavuz Selim Camii bu tepede yer alır.

Edirnekapı Tepesi

Mihrimah Sultan Camii bu tepe üzerindedir.

Kocamustafapaşa Tepesi

Haseki Camii ve külliyesi burada yer alır.

Bu tepeler, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin merkezinde yer alır ve şehrin mimari ve coğrafi özelliklerine önemli bir katkıda bulunur.