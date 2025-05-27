İstanbul’da nikah maliyetleri şaşırtıyor! İşte, ilçeye göre nikah masasına oturma bedelleri

Haber Merkezi

Evlilik hazırlığı yapan çiftler için düğün sezonu başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da nikah salonları da dolup taşmaya başladı. Ancak nikah masasına oturmadan önce çiftleri düşündüren ciddi bir detay var: Nikah fiyatları.

İstanbul’un farklı ilçelerinde nikah kıymak isteyenler, aynı tören için bambaşka fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Üstelik bu fark sadece birkaç yüz lira değil, bazı durumlarda 15 katına kadar çıkabiliyor!

Nikah tarihinin hafta içi ya da hafta sonu olması, nikah memurunun düğün salonuna gelip gelmemesi gibi detaylar fiyatları etkilerken; yaşanılan ilçe ile nikahın kıyılacağı ilçe farklıysa ekstra ücretler de devreye giriyor.

Durum böyle olunca, İstanbul’da evlenmek isteyen çiftler romantik hayallerin yanı sıra detaylı bir bütçe planlaması yapmak zorunda kalıyor.

FİYATLAR KATLANARAK ARTIYOR!

İstanbul’daki 10 büyük belediyenin nikah ücretleri karşılaştırıldığında ortaya oldukça dikkat çeken bir tablo çıkıyor. Hafta sonu nikahı için en yüksek ücret, Kadıköy Belediyesi tarafından talep ediliyor: 8.710 TL. Ancak nikah memurunun düğün salonuna gitmesi durumunda bu ücret 16.210 TL’ye kadar çıkıyor. Öte yandan, Esenler Belediyesi aynı hizmeti yalnızca 1.010 TL’ye sunuyor.

İLÇELERE GÖRE NİKAH ÜCRETLERİ…

KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 5 bin 710, hafta sonu ise 8 bin 710 lira. Nikahı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız da 16 bin 210 lira ödemeniz gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 5 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu talep ediliyor.

ESENLER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi bin 10, hafta sonu ise bin 10 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar nüfus cüzdanlarının aslı, sağlık raporu ve 3- 4'er adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 462, hafta sonu ise 6 bin 602 lira. Eğer başka ilçede oturuyorsanız 6 bin 62 lira, Anadolu Yakası'nda ise 6 bin 782 lira ödemeniz gerekiyor. Müracaat için ise aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 510, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Nikah memuru düğün salonunuza gelsin istiyorsanız 6 bin 10 lira gibi bir ücret isteniyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ve 3 er adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 4 bin + bin 10 lira cüzdan bedeli, hafta sonu ise 5 bin+ bin 10 lira cüzdan bedeli. Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan çiften evlenmelerine mani bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu ve çiftlerin son medeni hali işlenmiş güncel kimlikleri gerekiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi bin 500, hafta sonu ise 2 bin 100 lira. Hafta sonu ilçe dışı 3 bin lirayken hafta içi bu fiyat bin 500'ü buluyor. Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 360 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar ise limlik asılları ve fotokopileri, aile hekiminden onaylı evlendirme yönetmeliğine uygun sağlık raporları ve 5'er adet vesikalık fotoğraftan oluşuyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Müracaat için nüfus cüzdanlarının asılları, 3'er adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 3 bin 510, hafta sonu ise 5 bin 510 lira. Başvuru için nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi, 6'şar adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 500, hafta sonu ise 5000 lira. Başvuru için ise sağlık raporu, 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı gerekiyor.