İzmir merkezli sağlık devi konkordato talep etti! 29 yıllık devir kapanıyor

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İzmir’de 1999 yılında kurulan ve tıbbi malzeme alanında hizmet veren sağlık devi konkordato başvurusuyla şaşkına çevirdi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulunan, Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında karar verildi.

Öte yandan Türklab ile birlikte aynı başvuru dosyasında yer alan S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., ayrıca Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere hakkında da mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verdi.

3 AY SÜRE VERİLDİ!

Mahkeme tarafından verilen karara göre, bu kişi ve şirketler için 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla üç ay süreyle geçerli olacak şekilde konkordato süreci başlatıldı.

Konkordato sürecinin yakından izlenebilmesi amacıyla şirketler ve şahıslar için geçici konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice Karpuzoğlu ile hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova'yı görevlendirdi.

Komiserler, sürecin sağlıklı işlemesini denetleyecek ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirecek.

Mahkeme, ilanın yayımlanmasının ardından alacaklılara yedi gün içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanıdı.

Dava dosyasının duruşma günü ise geçici mühletin sona ereceği tarih dikkate alınarak 8 Temmuz 2025 saat 14.00 olarak belirlendi.