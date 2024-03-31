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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024: İzmir Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024: İzmir Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Peki İzmir Belediye Başkanı kim oldu? Hangi partiden? İzmir yerel seçimi kim kazandı?