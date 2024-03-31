İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024: İzmir Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar

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Türkiye için yerel seçimlerde sona gelindi.
Bugün, 5 yıllık periyodun sonunda gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.
Yaklaşık 61 milyon seçmen, büyükşehirlerden ilçelere ve beldelere kadar, yeni belediye başkanlarını belirlemek için oy kullandı.
Yayın yasağının kalkmasına kısa bir zaman kala, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki seçim sonuçları merakla bekleniyor.
Peki İzmir’de kim önce? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Hangi parti? İşte seçim sonuçları…
İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları
Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.